Alla vigilia della prima giornata di campionato in casa della Roma, l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa analizzando anche la situazione legata a Boulaye Dia: "Ha una settimana in più di lavoro e può partire titolare, ma so che non potrà giocare tutti i 90 minuti ai livelli che vogliamo. Non lo vedremo da subito al 100% e non potremo vedere da subito il calciatore che tutti conosciamo. La fase di integrazione è diversa dal recupero fisico dopo un infortunio. In coppa mi ha sorpreso in modo positivo, in questi giorni l'ho visto bene anche se un po' stanco sia fisicamente che mentalmente. So che può darci una mano".