Lavori in corso per la Salernitana, che dopo essersi scatenata sul mercato in entrata dovrà paizzare qualche giocatore fuori dal progetto. Il Corriere dello Sport racconta che sono 13 i giocatori in uscita dal club: tra loro ci sono Jaroszynski che può andare al Perugia, D'Andrea che piace in Serie C, Capezzi seguito dal Bari e dal Modena e Boultam nel mirino della Triestina.