. La vittoria dell'Arechi sulla già promossa Empoli ha permesso alladi restare al secondo posto, a +2 sul Monza. Ci si gioca, però, tutto all'ultima giornata: campani di scena all'Adriatico contro il già retrocesso Pescara, brianzoli che ospitano il Brescia, in lotta per un posto playoff.Un profumo che manca da 22 anni, dal campionato 1998-1999. In caso di promozione, però, i granata dovrebbero sciogliere un nodo non di poco conto: protagonista della vicenda è, proprietario del club dal 2011-2012 in seguito al fallimento. Un club ripartito dalla D, approdato in Prima Divisione nel 2012-2013 e successivamente in Serie B.in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale"., pena l'esclusione dal campionato di A, come spiegato dal comma 4 del medesimo articolo: "Qualora sopravvengano situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi".I nuovi soggetti, dunque, non dovranno in alcun modo essere riconducibili all'attuale presidente. Un successivo comma chiarisce ulteriormente cosa significa ricondurre un soggetto a un altro:sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".. Intrecci e puzzle in attesa di completarsi: tutto passa, inevitabilmente, dai 90' dell'Adriatico...