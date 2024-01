Salernitana, incontro con Sabatini terminato: accordo per Boateng

Gabriele Stragapede

La Salernitana sta chiudendo un rinforzo per la difesa. Il club di Iervolino, infatti, attivissimo sul mercato, viste le possibili partenze di Lovato verso Torino e di Daniliuc al Salisburgo, ha trovato un accordo con Jerome Boateng, ex centrale di Bayern Monaco e Lione, tra le altre. Decisivo è stato l’incontro di oggi tra il ds dei campani Walter Sabatini e l’entourage del calciatore, che ha accettato la proposta della società campana per un contratto sino al termine della stagione. L’ufficialità, dato che il tedesco era ormai svincolato dopo l’ultima esperienza al Lione, è attesa nelle prossime ore, a seguito delle visite mediche di rito.



I DETTAGLI – Arrivato in Italia nella giornata di oggi, l’agente di Boateng, oggi pomeriggio, ha avuto un incontro per trovare l’intesa definitiva. Un’intesa trovata che porta al grande colpo del mercato della Salernitana per risollevare il club dall’attuale situazione di classifica (ultimi con 12 punti)



STASERA LA ROMA - I campani sono impegnati questa sera nel delicato match contro la Roma, in caso di vittoria si avvicinerebbero sensibilmente all’Udinese attualmente quartultimo. Inzaghi e tutto l’ambiente sperano di avere Boateng presto a disposizione (già in vista della prossima giornata) per continuare la rincorsa per uscire dalla zona retrocessione.