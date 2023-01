Sono ore calde in casa Salernitana, dove società e dirigenti stanno scegliendo il nuovo allenatore., ma già domani si potrebbe avere il nome del sostituto di Nicola. In corsa ci sono tre profili: D'Aversa - che dovrà prima risolvere il contratto con la Sampdoria - Semplici e Di Francesco (col quale il ds De Sanctis ha già lavorato alla Roma).Declinate le ipotesi Mazzarri e Paulo Sousa, c'è stato un tentativo per l'ex Inter e Napoli Rafael Benitez che però secondo Sky Sport avrebbe respinto la proposta.; se non si dovesse trovare l'accordo con il nuovo allenatore entro sabato, in panchina contro il Napoli potrebbe andare Colantuono.