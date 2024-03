Salernitana, altro ribaltone: salta Liverani, torna Pippo Inzaghi

Redazione CM

Salvare il salvabile, almeno l'onore. Quello che, evidentemente, Danilo Iervolino e Maurizio Milan, presidente e ad della Salernitana ultimissima in classifica in Serie A, non hanno visto nelle ultime cinque partite con Fabio Liverani al timone. Un pareggio con l'Udinese e quattro sconfitte, nonostante l'arrivo di Walter Sabatini per condurre il mercato di gennaio. Ormai la retrocessione è una possibilità dai contorni più che concreti, ma il popolo granata chiede una scossa e scossa sarà.



TORNA INZAGHI - "Il fatto che Liverani non sia qui a parlare è già un indizio", aveva lasciato intuire Milan parlando del futuro dell'ex centrocampista; le alternative erano due: far tornare Inzaghi, ancora sotto contratto con il Cavalluccio, o affidarsi a Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile ed già ex allenatore della Salernitana in Serie A in tempi recenti. La decisione è quella di seguire la prima strada e far tornare l'ex attaccante, che era stato scaricato da Sabatini con un perentorio "non è un mio uomo" a dicembre salvo poi ricevere le scuse del dirigente dopo l'esonero.



SABATINI RISCHIA - Proprio la gestione del mercato da parte di Sabatini è la causa delle riflessioni della Salernitana anche sul ruolo di direttore tecnico, che tante gioie aveva portato nella prima parte del 2022 con una salvezza ai limiti del clamoroso, condivisa con Davide Nicola in panchina. La posizione dell'ex Roma e Inter è fortemente in bilico.



IL CALENDARIO DELLA SALERNITANA - I campani sono attesi nelle ultime nove partite dal seguente calendario:

Bologna in trasferta

Sassuolo in casa

Lazio in trasferta

Fiorentina in casa

Frosinone in trasferta

Atalanta in casa

Juventus in trasferta

Verona in casa

Milan in trasferta



E devono recuperare attualmente undici punti sull'Empoli quartultimo.