Apprensione in casa Salernitana, dove si valutano con attenzione le condizioni di Guillermo Ochoa. Il portiere messicano è sceso in campo nella notte con la propria nazionale per la sfida persa 2-0 contro Honduras. Costretto però al cambio a causa di un problema alla spalla, l'estremo difensore granata ha lasciato il posto a Luis Malagon al minuto 22 del match. Da valutare l'entità dello stop, che sarà chiarita con gli esami delle prossime ore.