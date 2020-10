Brutte notizie dall’infermeria in casa amaranto per il tecnico Castori in vista del match di Coppa Italia contro la Sampdoria a Marassi. Non dovrebbero, secondo tuttob, infatti recuperare in tempo sicuramente due elementi importanti del reparto offensivo come Gondo e Bogdan. Ad essi si aggiunge anche l’esterno d'attacco Lombardi, arrivato in prestito dalla Lazio, che ha rimediato uno stiramento e sarà sicuramente ai box.