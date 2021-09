Ripartire dai tre punti, senza mezzi termini. Dopo le gare del pomeriggio, chiude gli anticipi del sabato della quarta giornata dila sfida dell'Arechi di Salerno tra ladi Fabrizioe l'di Gian Pieroin scenai nerazzurri bergamaschi, reduci dal 2-2 col Villarreal in Champions, sono partiti a rilento in campionato, con soli 4 punti in tre partite, ma hanno già abituato a riprese repentine costellate da filotti impressionanti e vogliono regalare stasera il primo acuto. Dal canto loro i campani hanno registrato un avvio choc nella massima serie, con 0 punti conquistati finora, l'ultimo posto col Verona, solo 2 gol realizzati e ben 11 subiti: per questo il tecnico marchigiano è già sulla graticola e l'impegno di oggi è fondamentale in tale chiave. Sfida nella sfida, quella tra i fenomeni Franck Ribery, al debutto in casa, e Josip Ilicic.- Tra le due squadre i precedenti in terra campana sono cinque, per un computo totale di tre vittorie atalantine e due pareggi. L'ultimo confronto in quel di Salerno risale al il 18 gennaio 2004 quando la Dea si impose 1-3: doppietta di Pazzini e rete di Pinardi, inframezzate dal guizzo campano firmato Perna.Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Gondo, Djuric.Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata.​