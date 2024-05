Salernitana-Atalanta (lunedì 6 maggio con calcio d'inizio alle ore 18.00) è una gara valevole per la 35esima e quartultima giornata di campionato, anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina. I granata hanno già pianto la retrocessione matematica, mentre l’Atalanta è forte dell’entusiasmo dei tre obiettivi ancora aperti: finale europea, Coppa Italia e corsa Champions.Arbitra Feliciani di Teramo. L’ex allenatore dell’Atalanta Colantuono dovrà fare a meno di Pierozzi, squalificato, mentre Gasperini conta la pesante assenza di Kolasinac, infortunato col Marsiglia, ma recupera Hien. Per la Salernitana la gara conta poco ma proverà a salvare l’onore, anche perché Gasperini, in vista del ritorno della semifinale di Europa League, potrebbe facilmente optare per una massiccia rotazione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Salernitana-Atalanta in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Data: lunedì 6 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18.00 all’Arechi di SalernoCanale TV: Dazn.Streaming: Dazn.Salernitana-Atalanta, lunedì 6 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

La telecronaca sarà affidata alla coppia Buscaglia-Pasqual.Il morale a terra per la Salernitana, preoccupata per le condizioni di Gomis, ancora in ospedale dopo il malore che l’ha colpito, e l’amarezza per la retrocessione anticipata in Serie B. L’Arechi si preannuncia quasi vuoto, nonostante la celebrazione per le 500 presenze in Serie A di Candreva.L’Atalanta invece ha un’emergenza in difesa: pesanti le assenze di Toloi e Kolasinac, ma anche di Holm sulla fascia. Possibile impiego di qualche giovane in vista di semifinale europea e finale di Coppa.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia, Coulibaly, Basic, Tchaouna; Candreva; Ikwuemesi. All. Colantuono.ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, El Bilal Touré, Lookman. All. Gasperini.