La scaramanzia non c'entra proprio nulla, non si tratta di un gesto estremo per esorcizzare lo sfortunato inizio di campionato della Salernitana. Il sale cosparso sui campi di calcio richiama un calcio che non c'è più, quello dell'istrionico presidente del Pisa Romeo Anconetani e trasposto nella cinematografia dal personaggio di Oronzo Canà interpretato da Lino Banfi. Ma l'atto vandalico - di questo si tratta - verificatosi la notte scorsa allo stadio "Arechi" è tutt'un altra cosa: ignoti hanno avuto la possibilità di accedere all'impianto e cospargere un grande quantitativo di sale sul terreno di gioco con l'intento di rovinarlo. Un episodio che fortunatamente non avrà conseguenze sulla regolare disputa della partita di campionato contro l'Hellas Verona, previsto per le 18.30.



Gli addetti al campo hanno scoperto quanto fosse accaduto soltanto stamattina e hanno subito allertato il Comune di Salerno e i dirigenti della Salernitana, prima che si provvedesse all'ordine di un detergente speciale per provare a sistemare il campo a tempo di record.