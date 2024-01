Salernitana: avanti per Jerome Boateng, ad una condizione

Come riporta Sky Sport prosegue la trattativa tra Jerome Boateng, attualmente svincolato, e la Salernitana. Il presidente Iervolino vuole regalare ai propri tifosi il colpo ad effetto. Per sbloccare definitivamente la trattativa però il club campano deve prima cedere per poter sbloccare l’indice di liquidità. L’indiziato numero uno a lasciare Salerno e fare posto all’ex Bayern Monaco e Lione è Matteo Lovato, richiesto dal Torino, che invece dovrebbe prima cedere David Zima.



Il club campano deve uscire dalle acque più movimentate del campionato e vorrebbe portare Boateng all’Arechi. Il palmarès del calciatore parla chiaro: 9 campionati tedeschi 2 Champions League e 1 mondiale fra gli altri. Aggiungere alla rosa di Inzaghi la leadership tecnica, il carisma e l’esperienza del tedesco classe 1988 rappresenterebbe un plus importante per la squadra, attualmente ultima con 12 punti a -6 dal Cagliari quartultimo. Oltretutto la firma del centrale tedesco porterebbe anche entusiasmo alla piazza, fondamentale per spingere i propri beniamini alla salvezza. Basti pensare all’accoglienza che riservarono nella stagione 2021-2022 per l’arrivo a Salerno dell’ex compagno di squadra di Boateng Franck Ribery, ora collaboratore tecnico della squadra campana.