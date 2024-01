Salernitana-Balotelli, tutta la verità sul ritorno in Italia

Gabriele Stragapede

Una grande voglia di tornare in Italia. Mario Balotelli ha espresso un desiderio chiaro al proprio entourage: ricominciare a calcare i campi di Serie A, evento che non accade dal lontano 2016, anno nel quale l’attaccante italiano terminava il proprio periodo di prestito al Milan, tornando a Liverpool dopo la sua seconda esperienza in rossonero. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.com, l’agente dell’istrionico e poliedrico centravanti azzurro (attualmente ai box per infortunio, a causa di un problema al ginocchio) si è proposto a vari club di Serie A per un rientro in Italia (ultime avventure a Monza e Brescia). Ma quale società sta valutando quest’opzione?



RITORNO? - La Salernitana, infatti, sta considerando l’idea di aprire a un arrivo di Mario Balotelli. Secondo le ultime indiscrezioni, c’è stata una chiacchierata informale tra il nuovo ds dei granata, Walter Sabatini, e l’entourage dello stesso ex Inter. Dal canto suo, il classe ‘90 – autore di 3 gol nelle sole 5 presenze stagionali all’Adana Demirspor, in Super Lig turca – è propenso ad accettare la destinazione, pur di rientrare nel calcio italiano. Nessuna pretesa a livello economico, abbassamento dell’ingaggio e 6 mesi di contratto, sino al prossimo 30 giugno. La proposta degli agenti è stata ufficiale, ma la dirigenza campana (Iervolino in primis) non è convinta della bontà del colpo e non pare interessata ad approfondire la trattativa. Per l’attacco, infatti, i granata stanno continuando a sondare l’ipotesi del ritorno di Federico Bonazzoli dal Verona, ma tutto ruota intorno alla cessione di Dia (impegnato in Coppa d’Africa) anche se ancora nessuna società ha esercitato la clausola rescissoria pari a 21 milioni di euro. Si chiudono, dunque, per il momento, le porte per un ritorno in Serie A di Mario Balotelli.



TRA SOGNO E SUGGESTIONI - "Spesso viene in vacanza a Brescia (ride, ndr). Ci siamo visti a Capodanno a Monaco, eravamo insieme. Per me vederlo di nuovo in Italia sarebbe un sogno, ma a oggi... Mi chiamano in tanti, lui vuole ritornare in Italia, è un sogno per lui. Mi chiamano dall'Israele, dall'Azerbaigian, dall'Argentina, dal Brasile, dalla Cina... Mi chiamano ovunque". Il desiderio di Mario rimane comunque chiaro e preciso: ritornare in Italia. Nel corso degli ultimi giorni, oltre alla Salernitana, hanno preso corpo anche le suggestioni Empoli e Udinese. Tuttavia, per costi, prospettive e giocatori già presenti in rosa, queste soluzioni rimangono molto difficilmente percorribili.