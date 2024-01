Salernitana, Basic a un passo: fissate le visite mediche

La Lazio si prepara a salutare Toma Basic. Il centrocampista croato classe '96 è ormai da tempo fuori dai piani di Maurizio Sarri, con una sola apparizione in Coppa Italia in questa stagione. Come riportato da Sky, il giocatore è molto vicino alla Salernitana, che lo attende già il prossimo martedì per le visite mediche.