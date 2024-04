Salernitana, Boateng: 'Motivazioni? Le trovo vincendo. La fortuna non ci ha assistito, ma non ci arrendiamo'

18 minuti fa



Jerome Boateng, difensore della Salernitana, è intervenuto a DAZN prima della partita contro la Lazio:



"Le motivazioni le trovo principalmente vincendo. Non importa in che squadra gioco e anche per i miei compagni è così, non ci arrendiamo. Credo che anche la fortuna non ci abbia assistito. Abbiamo incassato dei gol fuori dal comune e questo non ci ha aiutato. Stiamo facendo progressi e penso che nell'ultimo match si è visto che stiamo provando a fare meglio. Ovviamente vogliamo vincere, oggi avremo un'altra possibilità per farlo".