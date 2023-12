Salernitana e Bologna scendono in campo a partire dalle 18. Queste le formazioni ufficiali:



SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. Inzaghi F.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta