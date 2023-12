Questi i principali episodi dubbi e le decisioni arbitrali principali di Salernitana-Bologna.



SALERNITANA – BOLOGNA h. 18.00



SOZZA



SCATRAGLI – BERCIGLI



IV: DI MARCO



VAR: VALERI



AVAR: MAGGIONI



42' - Dia colpisce con un calcione Saelemaekers, decisamente in ritardo. Sozza estrae il giallo, ma si tratta di un intervento al limite.



40' - La Salernitana chiede un rigore per due interventi nella zona dell'area: uno su Candreva e uno su Tchaouna. L'arbitro lascia proseguire e il Var non interviene.