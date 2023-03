Salernitana-Bologna (sabato 18 marzo alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Assenti gli indisponibili Crnigoj, Fazio e Troost-Ekong da una parte; Dominguez dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrrow. All. Thiago Motta.