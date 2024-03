Salernitana, Boulaye Dia messo fuori squadra: ora è UFFICIALE

La rottura tralaè totale, ora è anche ufficiale:Nella giornata di oggi il presidenteha fatto visita alla squadra alla ripresa degli allenamenti per chiedere ai giocatori il massimo impegno per la salvezza, ma anche per ratificareIl rapporto tra la società e Dia era complicato già dalla scorsa estate, l'ultima goccia è arrivata in occasione della partita con l'Udinese: Fabio Liverani ha chiesto il cambio, ma- La Salernitana ha confermato con un comunicato di aver allontanato Dia dal gruppo squadra: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che questo pomeriggio il Presidente Danilo Iervolino, insieme all’Amministratore Delegato Maurizio Milan, ha fatto visita al Centro Sportivo “Mary Rosy” in occasione della ripresa degli allenamenti. Il Presidente si è confrontato dapprima con il mister Fabio Liverani e a seguire ha incontrato la squadra al completo.Nel corso del lungo confronto con i calciatori granata il Presidente ha chiesto massimo impegno e professionalità, ribadendo con fermezza l’inaccettabilità di alcuni comportamenti che si sono manifestati che hanno dimostrato mancanza di attaccamento alla maglia granata. Ha poi ricordato alla squadra: ”Sono deluso, do sempre tanta fiducia a tutti ma nel calcio ho capito che l’unica fiducia da dare è quella ai propri tifosi che non smettono mai di dare amore, passione e sacrificio per questi colori. Ora però bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare in questo finale di campionato quanto valiamo. Dobbiamo essere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Dobbiamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti”.Il Presidente ha poi ribadito che la Società vuole fortemente l’impresa salvezza e che interverrà con durezza nei confronti dei tesserati che non si dimostreranno più in sintonia con l’impegno ed i valori del Club.- Messo fuori squadra ma non solo, perché come evidenziato nei giorni scorsi il club campano sta valutando con i legali la possibilità di sanzionarlo con una multa salata e chiedere un risarcimento danni milionario.