La Salernitana si prepara ad affrontare l'Empoli. A pochi minuti dal match, Domagoj Bradaric ha parlato a Dazn, dicendo la sua sul ruolo di Dia all'interno della squadra:



"Ogni squadra avrebbe bisogno di un giocatore come Dia. È devastante in area di rigore e segna tanti gol. Per noi è fondamentale e spero che possa tornare con la squadra il prima possibile per giocare".