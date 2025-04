NurPhoto via Getty Images

Salernitana: Breda esonerato, arriva Marino

Redazione CM

31 minuti fa



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Di seguito il comunicato del club granata: "La proprietà e la dirigenza, desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale".



Al posto di Breda, sulla panchina della Salernitana arriva Pasquale Marino, classe 1962, che ha vissuto la sua ultima esperienza in panchina a Bari, fra ottobre 2023 e febbraio 2024.