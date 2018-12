Salernitana-Brescia 1-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 5', 9', 32' Donnarumma (B), 90'+1 Di Tacchio (S)



Salernitana (4-3-1-2): Micai; Casasola, Mantovani, Schiavi, Pucino (46' Gigliotti); Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia (46' Anderson); Rosina (70' Anderson A.), Jallow, Bocalon. All. Colantuono.



Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Gastaldello (52' Cistana), Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj (79' Martinelli), Spalek; Morosini, Donnarumma (86' Cortesi). All. Corini.



Arbitro: Piscopo della sezione di Imperia



Ammoniti: 32' Micai (S), 68' Mantovani (S)



Espulsi: Corini (all. B) per proteste



Foto: Instagram