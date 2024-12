Salernitana-Brescia LIVE alle 20:30

27 minuti fa



Diciottesimo turno di Serie B che si apre con l’anticipo del venerdì tra Salernitana e Brescia. All’Arechi in palio punti importanti per le squadre di Colantuono e Bisoli. Il primo staziona in questo momento in zona playout, il secondo è invece subentrato a Maran dopo che le Rondinelle hanno perso quota dopo un buon avvio di campionato. Calcio d’inizio alle 20:30, seguiremo la gara minuto dopo minuto su calciomercato.com