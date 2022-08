Dylan Bronn, nuovo difensore della Salernitana, ha parlato ai canali ufficiali del club campano:



"Prima di firmare ho avuto modo di parlare con Kechrida e Sambia, mi hanno detto subito che ci fossero tutte le componenti per esprimersi al meglio. La città è bella, la squadra è competitiva e c'è una tifoseria calda che può dare una grande mano. E' importante per noi poter contare su uno stadio pieno. Sin da bambino ho sempre seguito la serie A italiana, so perfettamente che è un campionato difficile ma allo stesso tempo affascinante. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore molto molto aggressivo, ma allo stesso tempo mi piace avviare l'azione ed essere l'uomo del primo passaggio. Non vedo l'ora di essere in campo per poter dare una mano e di giocare davanti alla nostra gente"