Tredici punti in cinque partite: è questo il bottino di punti che ha permesso alla Salernitana di Davide Nicola di uscire per la prima volta dall’inizio del campionato dalla zona retrocessione, la stessa in cui è ora piombato il Cagliari del nuovo tecnico Agostini, subentrato a Walter Mazzarri, terz’ultimo e distante un solo punto dai rivali granata. Proprio per questo motivo quello di domenica pomeriggio all'Arechi sarà un match che può valere un’intera stagione. Per gli esperti in quota è avanti la Salernitana, offerta a 2,40, contro il 2,95 del colpo esterno sardo. Più alto invece il pari fissato a 3,50. I padroni di casa sono reduci da ben cinque partite da “Goal”, favorito anche in quest’occasione, a 1,82, rispetto al No Goal proposto a 1,94. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, in pole position c’è l’1-1 – come nel match di andata – a 6,50, seguito dall’1-0 dato a 7,50. Si gioca invece su 888 a 10,50 l’1-2 a favore di Joao Pedro e compagni. Grande protagonista del match sarà Federico Bonazzoli: l'attaccante, che ha sbloccato il match contro il Venezia su calcio di rigore è pronto a ripetersi: un altro gol dagli 11 metri vale 6 volte la posta, quota che sale a 8 per gli ospiti.