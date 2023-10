Salernitana-Cagliari (domenica 22 ottobre con inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Senza Ikwuemesi, Filippo Inzaghi debutta sulla panchina dei padroni di casa al posto dell'esonerato Paulo Sousa contro la squadra ultima in classifica allenata da Ranieri, che deve ancora fare a meno degli infortunati Rog e Lapadula. Da verificare le condizioni di Luvumbo.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Cabral; Dia. All. Filippo Inzaghi.



CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Prati, Jankto; Petagna, Oristanio. All. Ranieri.