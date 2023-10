Esordio per Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana. I campani ospitano il Cagliari in un match valido per la 9ª giornata di Serie A 2023/24 e che vale già più dei canonici tre punti. Si sfidano infatti ultima e penultima in classifica. Dia e compagni sono a tre punti, i sardi a due: nessuna delle due squadre può permettersi altri passi falsi. Calcio d'inizio allo stadio Arechi alle ore 15:00.



PRECEDENTI - Dopo il 3-1 rossoblù a Salerno del 6 gennaio 1999, l’ultimo e unico altro confronto in casa dei granata tra queste due formazioni in Serie A è terminato 1-1, l’8 maggio 2022. La Salernitana non ha mai vinto nei quattro precedenti in Serie A contro il Cagliari: due vittorie dei sardi seguite da due pareggi. Sia per la Salernitana che per il Cagliari si tratta del peggior avvio della storia in un campionato di Serie A. La Salernitana arriva da tre sconfitte consecutive. Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 19 partite giocate in Serie A (1-0 contro il Sassuolo, il 16 aprile 2022), collezionando appena quattro pareggi e ben 14 sconfitte in questo parziale, tra cui quelle nelle ultime quattro gare in ordine di tempo.