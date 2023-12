Nessuno come Candreva. Con 9 gol e 7 assist, il giocatore della Salernitana è il centrocampista che più è stato coinvolto in zona gol nel 2023. Con i campani impegnati nella lotta per non retrocedere, il futuro dell'ex Inter e Lazio non cambierà, nonostante le voci che spingevano per un possibile ritorno per sei mesi a San Siro.