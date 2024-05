Salernitana, Candreva e altri 8 assenti contro l'Atalanta: i convocati

26 minuti fa



La Salernitana già retrocessa si appresta ad affrontare l'Atalanta nella 35esima giornata di campionato con ben 9 assenze nell'elenco dei convocati.



Mancheranno infatti: Pierozzi (squalificato), Candreva, Boateng, Gyomber, Maggiore, Ochoa, Kastanos, Dia e Gomis.



COME STA GOMIS - Gomis è ancora in ospedale dopo il malore accusato giorni fa: cinque le notti trascorse al Ruggi per lui. Sta bene ma occorre andare fino in fondo con esami ed accertamenti.



I CONVOCATI - Costil, Fiorillo, Salvati; Bradaric, Fazio, Guccione, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pirola, Sambia, Zanoli; Basic, Coulibaly, Legowski, Martegani, Sfait, Vignato; Fusco, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.