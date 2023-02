Antonio Candreva, esterno della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 3-0 contro il Monza: "Importante aver vinto, ci mancava vincere e giocare bene. Deve essere un punto di partenza, non abbiamo fatto niente però abbiamo riportato entusiasmo. Oggi lo stadio era fantastico, dipende anche da noi farlo tornare così".



Ti senti 36 anni?

"36 sono abbastanza però c'è entusiasmo e umiltà per migliorarsi ancora".



Per chi era la dedica?

"Per mia moglie e i miei bambini".



Com'è il rapporto con Sousa?

"Bellissimo rapporto anche se ci conosciamo poco, ci ha trasmesso tranquillità. Lavoriamo bene in settimana, è un allenatore importante per noi".