Antonio Candreva, centrocampista della Salernitana, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: "La vittoria è nata da inizio settimana, da quando ci siamo ritrovati per la partita. Abbiamo messo in campo quanto fatto durante la settimana".



LA SCELTA - "Sono venuto qua per il progetto, per il mister, il presidente e i direttori che mi hanno voluto subito. E sono venuto anche per i tifosi, ovviamente".



SULL'ALLENATORE - "La squadra rispecchia il nostro allenatore, dobbiamo seguirlo perché è importante per noi. Abbiamo dato continuità a domenica scorsa. Ora non dobbiamo mollare, il campionato è lungo e giovedì sarà complicata a Bologna".