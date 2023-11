Antonio Candreva, centrocampista della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Lazio:



"La firma è di tutti noi, abbiamo passato dei mesi difficili. Ci meritiamo questa vittoria e la merita il nostro pubblico. Ci aspetta un campionato difficile, questo deve essere un punto di partenza. Avevamo l'entusiasmo giusto per arrivare a questa vittoria. Ce la meritiamo e vogliamo goderci questo momento con il pubblico. Dobbiamo pensare al nostro cammino. Inzaghi? Lui è arrivato in un momento difficile. La vittoria è anche per lui. Crediamo nella salvezza. Kastanos? E' un ragazzo umile, in silenzio, merita il gol ed è un gran giocatore a mio avviso".