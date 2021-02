Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, parla dopo il pari contro il Chievo, arrivato con il gol fantasma di De Luca: "La Salernitana è alla pari delle squadre più forti del campionato, ma rispetto agli altri 'piangiamo' di meno. Sono infastidito, il pareggio non lo accetto. Meritavamo di vincere. Il loro gol? Non credo che la palla sia entrata, ma ho sentito il commentatore di Dazn di affermare con tanta certezza che la rete è regolare. Chiederò a mia moglie di tagliare l'abbonamento di Dazn. Evidentemente anche lui voleva supportare i pianti del Chievo. E' un atto doveroso difendere la squadra e i miei ragazzi. E' un episodio che abbiamo rivisto già cento volte e ancora non abbiamo capito se il pallone è entrato. E' un episodio che influisce sul risultato finale e che condiziona la classifica. I nostri avversari si sono lamentati tanto per la partita dell'andata. E oggi evidentemente i loro 'pianti' sono stati accolti".