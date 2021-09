Il tecnico della Salernitanaha parlato alla vigilia della partita contro l'Atalanta: "(che aveva dichiarato che "la peggior cosa che possa fare l'allenatore è mantenere le cose come stanno", ndr),Ci sono dei problemi ed è un dato di fatto, stiamo intervenendo su alcuni aspetti e speriamo di affrontare l'Atalanta con il piglio giusto., sono altri i requisiti fondamentali per ottenere risultati e iniziare a muovere la classifica".Castori ha rintuzzato le critiche sul suo operato: "So che ci sono delle difficoltà maNessuno vince o perde un campionato dopo tre giornate. Sono certo che miglioreremo classifica e rendimento. Ho una fiducia illimitata nei ragazzi che alleno".e altre indicazioni sui singoli: "E' un grande giocatore, ma era fermo da un po' di mesi e va inserito gradualmente. A Torino ha messo mezz'ora nelle gambe,Sono molto contento del ritorno di Cedric Gondo: ha corsa, forza fisica, conosce le nostre idee di gioco ed un ragazzo splendido. Dispiace per l'infortunio di Ruggeri, ragazzo che stava sorprendendo anche gli addetti ai lavori. Ora è tempo di Ranieri, è in forte dubbio Jaroszynski perchè non sta benissimo e non è detto sarà con noi".