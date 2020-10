L'allenatore della Salernitana (serie B), Fabrizio Castori ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sono molto soddisfatto del mercato. La società ha preso calciatori con le caratteristiche giuste per sviluppare il mio gioco, ha seguito le mie indicazioni e dunque è stato un mercato in perfetta sinergia".



"Andrè Anderson e Antonucci possono benissimo adattarsi a qualsiasi tipo di calcio. Anderson è un centrocampista avanzato, che può fare anche la mezzala. Devo conoscerlo, ma di sicuro sa giocare a calcio. Si potrebbe ipotizzare anche un 4-2-3-1. Antonucci è un esterno offensivo, può fare il quarto e la seconda punta. A me piace mettere i giocatori al posto giusto, poi a volte sono loro ad ispirarti il modulo. Anderson e Antonucci sono due under che rimpinguano la rosa, che adesso è ben assortita. Sono bravi e di grande affidamento".



"Non sarebbe servita un po' più di qualità a centrocampo? Non sono d’accordo, la qualità c’è. Abbiamo Dziczek e Anderson, solo Di Tacchio è un incontrista puro. Capezzi e Schiavone sono due metronomi. E Dziczek va bene anche in un centrocampo a due".