che ha ulteriormente complicato la situazione di classifica della formazione campana - sempre ultima con appena 8 punti conquistati in 16 giornate - e che complica il percorso di, subentrato al posto dell’esonerato Paulo Sousa lo scorso 10 ottobre e capace di collezionare una vittoria, due pari e cinque sconfitte sino ad oggi. Iche aveva sbottato nei confronti della squadra promettendo una serie di cessioni illustri alla riapertura del mercato a gennaio dopo l’ultimo ko interno col Bologna,all’ambiente con una mossa a sorpresa.Con una nota pubblicata sui canali ufficiali della società granata, il numero uno della Salernitanain compartecipazione con l’allenatore Davide Nicola e grazie all’acquisto di una serie di calciatori, tra cui gli ex romanisti Fazio e Perotti e Simone Verdi nel mercato di riparazione.- Questa la nota della Salernitana che annuncia la nomina di Sabatini,finito a sua volta nel mirino della critica per la costruzione dell’attuale organico: "L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società al Sig. Walter Sabatini, icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22. Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato. Il Direttore Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro”.