Brutte notizie per la Salernitana e per il Senegal: lesione di media entità al bicipite femorale per Boulaye Dia, questo l'esito degli esami dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Milan. L'attaccante sarà ai box per almeno 4-5 settimane e non potrà dunque essere a disposizione per buona parte della Coppa d'Africa, che prenderà il via il 13 gennaio. Difficile, ma non escluso, che il Senegal possa decidere di convocare ugualmente Dia con la speranza di averlo disponibile per le ultimissime battute della competizione.



Il comunicato della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo".