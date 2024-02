Salernitana, cessione in vista: un difensore vola in Svizzera

Il centrale Dylan Bronn lascia la Salernitana. Nell'ultimo giorno di mercato in Svizzera, il Servette - club che al momento occupa la 2ª posizione in classifica nel massimo campionato elvetico - ha chiuso l'accordo col club campano, per l'acquisizione del difensore classe '95 francese naturalizzato tunisino.



Bronn lascia la Salernitana dopo un anno e mezzo disputato in Campania. Nell'estate 2022 fu pagato poco più di 1.5 milioni di euro ma non rientrava già da settimane nei piani del club, tanto da escluderlo dalla lista dei calciatori utilizzabili in Serie A per la seconda parte di stagione.



Quest'anno Bronn ha collezionato poco più di duecento minuti e sei presenze complessive, quattro in Serie A e due in Coppa Italia.