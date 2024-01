Salernitana: che fine ha fatto Dia, la clausola, il suo futuro e cosa succede al fantacalcio

Federico Zanon

Futuro in bilico per Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, attualmente ai box per un problema muscolare rimediato a inizio del secondo tempo di Salernitana-Milan del 22 dicembre, nei prossimi giorni incontrerà il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini per fare il punto. La clausola per portarlo via a gennaio (20 milioni per club che sono in competizioni UEFA e 22 milioni per club che non sono in competizioni UEFA) è scaduta ieri, chi lo vuole dovrà discuterne direttamente con la Salernitana, che non intende fare sconti. A oggi la permanenza del bomber ex Villarreal, l'anno scorso a segno 16 volte in campionato, quest'anno ancora fermo a 4 reti, resta l'opzione più credibile.



Dia al momento sta lavorando per recuperare dalla lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro che gli ha fatto saltare la Coppa d'Africa in corso in questi giorni in Costa d'Avorio (ha dovuto rinunciare alla convocazione del commissario tecnico Aliou Cissé, che fino all'ultimo ha provato ad aspettarlo), il suo rientro in campo è previsto, salvo sorprese per la fine di gennaio/l'inizio di febbraio.



QUANDO TORNA - Dopo saltato la sfida di Coppa Italia contro la Juventus e quelle di campionato contro Juventus, Napoli e Genoa, dovrebbe restare fuori anche contro la Roma (lunedì 29 gennaio alle 20.45). Inzaghi spera di averlo a disposizione per il match contro il Torino, in calendario domenica 4 febbraio alle 12.30. Quando la finestra estiva di calciomercato sarà chiusa da quasi tre giorni.