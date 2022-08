C'è una super offerta della Salernitana per Dries Mertens. Lo racconta Sportitalia, secondo la quale il presidente Iervolino vuole convincere il belga con una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione per un anno di contratto con opzione per il secondo. L'attaccante - svincolato dopo la fine del contratto col Napoli - prende tempo e valuta tutte le opzioni.