Salernitana-Chievo 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 29' Djordjevic (C), 36' Kiyine (S)



Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Maistro (89' Firenze), Kiyine; Djuric, Giannetti. All Ventura.



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Pina Nunes, Obi (79' Esposito), Segre; Vignato (61' Garritano); Djordjevic, Meggiorini (79' Bertagnoli). All. Marcolini.



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: 23' Kiyine (S), 28' Karo (S), 41' Cicerelli (S), 45' Obi (C), 49' Segre (C), 57' Odjer (S), 58' Leverbe (C), 64' Pina Nunes (C), 94' Jaroszynski (S)



Espulsi: 77' Pina Nunes (C), 82' Kiyine (S)