La gara con il Milan può lasciare parecchi strascichi in casa Salernitana. L'approccio alla partita dei campani, le scelte di formazione e i tanti errori difensivi non hanno convinto la proprietà che sta facendo delle valutazioni sul futuro di Nicola. Già in precedenza, dopo una pesante sconfitta con il Sassuolo, l'ex allenatore del Crotone era stato in bilico prima però di risollevarsi a furia di risultati convincenti.



Dopo il 2-1 casalingo incassato dai campioni d'Italia, c'è stato un confronto tra Iervolino, i suoi collaboratori e il ds Morgan De Sanctis. Gli spifferi dall'Arechi parlano di un'ultima chance che verrà concessa a Nicola, con la gara col Torino che potrebbe essere un bivio per la sua esperienza a Salerno.