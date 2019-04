Salernitana-Cittadella 4-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 6' Djuric (S), 13' Moncini (C), 19' Iori (C), 59' Djuric (S), 62' Minala (S), 71' Djuric (S)



Salernitana (4-5-1): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Casasola, Di Tacchio, Minala (77' Odjer), D. Anderson (58' Rosina), Jallow (84' Mazzarani); Djuric. All. Gregucci.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Drudi, Adorni, Benedetti; Siega (79' Proia), Iori, Branca; Schenetti (68' Panico); Moncini, Diaw (79' Scappini). All. Venturato.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 25' Micai (S), 38' Jallow (S), 40' Adorni (C), 45' Iori (C), 68' Minala (S)