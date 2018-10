Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, parla dopo la vittoria sul Livorno: “Bravo io? I meriti sono loro, nonostante i cambi i ragazzi assorbono tutto. Io sono molto pesante come mister ma loro seguono, lottano e anche le difficoltà le superano come ad inizio ripresa con l’infortunio a Migliorini dove hanno fatto uscire la loro parte migliore dell’adattamento a tutto. Sono tutti stimolati e tenuti sulla corda. Farei giocare a ognuno di loro, fosse per me ma ovviamente non mi è possibile. La formazione la tengo segreta fino all’ultimo proprio per questo. Di Gennaro? In B può giocare in qualsiasi ruolo. E’ una mezzala che sa palleggiare, è un valore aggiunto. Appena entrerà in condizione darà il suo prezioso contributo. La classifica? La vedrò da gennaio, febbraio.”