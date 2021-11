Alla vigilia della sfida con il Cagliari, l'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Da quando sono qui non ho mai potuto lavorare con la rosa al completo, anche per la partita di domani dobbiamo fare a meno di alcuni giocatori. Noi però dobbiamo andare oltre le difficoltà, e cercare di dare tutti qualcosa in più".