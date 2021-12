Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, parla ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Milan: "Voglio rivedere quanto di buono fatto con la Juve. Non siamo fortunati, ma vogliamo provare a fare bene contro una grande squadra. Ribery deve aiutare la squadra a creare qualcosa in avanti, non possiamo pensare di fare solo una partita difensiva".