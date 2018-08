Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, parla in conferenza stampa dopo il pareggio col Palermo: "Volevo innanzitutto fare i miei complimenti alla curva, una cosa del genere l'ho vista rare volte in carriera. Coreografia da pelle d'oca, si sta creando l'ambiente giusti per poter fare bene". Sulla partita: "Nel primo tempo eravamo un po' in difficoltà, con un sistema di gioco nuovo e giocatori nuovi. Stiamo cercando di diventare una squadra, ma abbiamo saputo soffrire bene. Abbiamo dimostrato carattere nelle difficoltà Nella ripresa decisamente meglio, i cambi sono entrati bene contro una tra le protagoniste. L'espulsione? Sono uscito un po' oltre l'area tecnica. La regola è quella, ma ci vuole un po' più di elasticità, come in occasione del rigore non datoci, perché il mani di Bellusci era rigore. Avevo bisogno di Migliorini per contrastare Moreo, poi Akpa non aveva avuto modo di allenarsi con continuità. Abbiamo cercato di fare una squadra bilanciata. Inizialmente avevo pensato che il Palermo si sarebbe reso molto pericoloso e ho scelto Di Tacchio perché avevo bisogno di un giocatore di contenimento. Nessuno ha i novanta minuti nelle gamb, occorreranno almeno 4-5 partite. Anderson? E' arrivato due giorni fa, devo avere equilibrio e rispetto per chi ha già giocato".