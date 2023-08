La Salernitana ha chiuso un colpo 'esotico' in arrivo dal campionato giamaicano. Si tratta di Trivante Stewart, attaccante classe 2000 in arrivo dal Mount Pleasant, club del suo paese. Una scommessa del direttore sportivo Morgan De Sanctis, che porta in Italia un rinforzo per l'attacco granata. Il giocatore sosterrà domani per le visite mediche. Lo riporta Sky.