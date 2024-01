Salernitana, colpo in arrivo dall'Olanda

La Salernitana sta spingendo per l'acquisto del centrocampista classe 1998 Dahelo Irandust. Il neo uomo-mercato Walter Sabatini sta impostanto un'operazione sulla base di un trasferimento a titolo definitivo con il Groningen, società che detiene il cartellino del giocatore.



Per domani, riporta Sky, è prevista l'offerta definitiva con il club campano che pagherà subito una cifra di circa 100 mila euro a cui saranno aggiunti altri 100 mila euro, ma soltanto in caso di raggiunta salvezza a fine stagione.