Un gol subito in due partite per la Salernitana, che dopo il ko contro la Roma ha bloccato l'Udinese sullo 0-0 nella seconda giornata di campionato. Intanto il ds Morgan De Sanctis è al lavoro per trovare gli ultimi rinforzi dal mercato: l'obiettivo principale al momento è Flavius Daniliuc, difensore classe 2001 del Nizza cresciuto tra le giovanili di Real Madrid e Bayern Monaco.



CONCORRENZA - La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 5 milioni, la Salernitana sta portando avanti i contatti col Nizza con l'obiettivo di abbassare un po' la cifra. Sul giocatore però non ci sono solo i granata: in Italia piace anche ad Atalanta, Bologna e Verona, ma al momento non sono arrivate proposte concrete.